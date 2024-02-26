"Шквал впечатлений", – победители "Лидеров России" поделились эмоциями

ТАСС/Артем Геодакян В Москве назвали имена победителей пятого сезона конкурса "Лидеры России". Лучших участников суперфинала определяли на протяжении нескольких дней, за это время прошли мастер-классы и соревнования на практике: нужно было решать управленческие задачи, основанные на реальных примерах.