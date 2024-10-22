У ресторана в Златоусте кикбоксер жестоко избил мужчину

Полицейские Златоуста задержали спортсмена, избившего посетителя ресторана. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть полиции от медиков городской больницы.
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