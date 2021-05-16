The Washington Post: Россия победит Украину в случае войны, так как НАТО не поможет Киеву

Аргументы неделиПолитикаThe Washington Post: Россия победит Украину в случае войны, так как НАТО не поможет КиевуРоссийская Федерация победит Украину в случае военного конфликта, так как Североатлантический альянс не поможет Киеву.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексИ с поддержкой проиграет.VVoyagerВ случае войны, Россия Украину вместе с НАТО за яйки повешает.ВиталийПочему все говорят о выигрышной для нас войне с Украиной, как бы подталкивая: начинайте и выигрывайте? А войны быть не должно хотя бы потому, что это жертвы среди людей, наших, советских. Необходимы другие варианты установления мира на этой земле. По крайней мере без жертв среди населения. Кто знает эти варианты? Где все те эксперты с ТВ-шоу, которые всё знают? Примените свой потенциал с пользой, болтуны.
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