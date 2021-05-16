Аргументы недели

97 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Не врите...На сегодня свекла 33р. а морковь 21 р.Магазин Магнит. Правда,если в заказываете по интернет магазину,с дос...Президент Путин о...
  • Voland 3D
    Да.. а я и думаю что это через улицу пройти невозможно.. сплошь поток машин с "опухшими от голода" людьми...Президент Путин о...
  • Voland 3D
    От Вас кстати тоже...Президент Путин о...

The Washington Post: Россия победит Украину в случае войны, так как НАТО не поможет Киеву

The Washington Post: Россия победит Украину в случае войны, так как НАТО не поможет Киеву

Российская Федерация победит Украину в случае военного конфликта, так как Североатлантический альянс не поможет Киеву.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Алекс
И с поддержкой проиграет.
Voyager
В случае войны, Россия Украину вместе с НАТО за яйки повешает.
Виталий
Почему все говорят о выигрышной для нас войне с Украиной, как бы подталкивая: начинайте и выигрывайте? А войны быть не должно хотя бы потому, что это жертвы среди людей, наших, советских. Необходимы другие варианты установления мира на этой земле. По крайней мере без жертв среди населения. Кто знает эти варианты? Где все те эксперты с ТВ-шоу, которые всё знают? Примените свой потенциал с пользой, болтуны.

Картина дня

наверх