В рамках стартовавшего северного завоза в ВВО планируется направить свыше 7 тысяч тонн груза

Будет отправлено более 4 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, свыше 2 тысяч тонн жидкого топлива, около 30 тонн вещевого имущества, а также свыше 9 тонн медицинского и более 300 тонн прочего имущества.
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