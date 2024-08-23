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Холдинг, в который входит ЧМК продал свои зарубежные активы

Холдинг, в который входит ЧМК продал свои зарубежные активы

В первом полугодии 2024 года горно-металлургическая компания «Мечел» продала свои швейцарские структуры и завод «Мечел Нямунас» в Литве, потеряв контроль над металлотрейдером в Европе и реализовав угольного трейдера в Азии.

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