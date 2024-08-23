Холдинг, в который входит ЧМК продал свои зарубежные активы

В первом полугодии 2024 года горно-металлургическая компания «Мечел» продала свои швейцарские структуры и завод «Мечел Нямунас» в Литве, потеряв контроль над металлотрейдером в Европе и реализовав угольного трейдера в Азии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии