В Крыму возбуждено уголовное дело по факту осквернения могилы военкора «Известий» Александра Федорчака

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения могилы российского военного журналиста Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции на Украине в поселке Нижнегорский в Крыму.
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