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Симоньян выдвинула властям РФ жесткий ультиматум из-за «возвращенцев» в страну

Симоньян выдвинула властям РФ жесткий ультиматум из-за «возвращенцев» в страну

   Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире шоу «Эмпатия Манучи» выдвинула властям России жесткий ультиматум из-за «возвращенцев» в страну.

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