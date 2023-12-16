Пока одни мастера подбирают клиенткам длину и цвет волос по их качеству и типу лица, другие решают ситуацию кардинально, уговаривая избавиться даже от самых роскошных локонов.

Бывал ли в вашей жизни случай, когда вы забегаете в салон красоты, чтобы подстричь кончики, а мастер начинает настаивать на отрезании хотя бы 15 сантиметров длины? Если да, то это неудивительно, даже если у вас здоровые и густые локоны.
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