Пока одни мастера подбирают клиенткам длину и цвет волос по их качеству и типу лица, другие решают ситуацию кардинально, уговаривая избавиться даже от самых роскошных локонов.

﻿﻿Бывал ли в вашей жизни случай, когда вы забегаете в салон красоты, чтобы подстричь кончики, а мастер начинает настаивать на отрезании хотя бы 15 сантиметров длины? Если да, то это неудивительно, даже если у вас здоровые и густые локоны.