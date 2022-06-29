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Власти Ямала сообщили о возможном введении особого противопожарного режима

Власти Ямала сообщили о возможном введении особого противопожарного режима

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию из проекта правительственного постановления, за счет этого стабилизируется лесопожарная обстановка, будут сведены к минимуму риски того, что природные пожары будет возникать по вине человека.

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