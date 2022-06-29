Власти Ямала сообщили о возможном введении особого противопожарного режима

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию из проекта правительственного постановления, за счет этого стабилизируется лесопожарная обстановка, будут сведены к минимуму риски того, что природные пожары будет возникать по вине человека.
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию из проекта правительственного постановления, за счет этого стабилизируется лесопожарная обстановка, будут сведены к минимуму риски того, что природные пожары будет возникать по вине человека.
Свежие комментарии