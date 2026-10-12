Уиткофф и Кушнер не могут прибыть в Москву без чёткого понимания позиции Киева Спецпосланники Трампа Стифф Уиткофф и Джаред Кушнер не отменяли поездку в Москву, но на данный момент у США нет чёткого понимания позиции Украины.