Алаудинов: ВСУ начали распылять над Курской областью неизвестные газы

Генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир добровольческого формирования «Ахмат», сообщил, что украинские силы начали распылять над Курской областью неизвестные газы.
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