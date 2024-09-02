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Алаудинов: ВСУ начали распылять над Курской областью неизвестные газы

Алаудинов: ВСУ начали распылять над Курской областью неизвестные газы

Генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир добровольческого формирования «Ахмат», сообщил, что украинские силы начали распылять над Курской областью неизвестные газы.

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