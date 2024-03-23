Обезвредившего террориста во время стрельбы в «Крокусе» мужчину наградят

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов с автоматом во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии