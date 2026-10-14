Польша готова взять на себя расходы по созданию американской военной базы на своей территории. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка.
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Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка, хоть и числится замом министра, но мозгов даже на зама. управления свинарником не потянет. По Конституции Польши, этот законопроект должен утвердить не только парламент но и президент а не какой то там зам. мин. обороны и министр иностранных дел. В правительстве еще есть достаточно адекватные люди..... А если нет, то ЕС спокойно разменяет Поляков на Второй Украинско-Польский фронт. Вот только думаю что как с Украиной наши войска церемониться не будут. Разнесут как Бриты с Амерами Дрезден во время второй мировой и вся недолга.