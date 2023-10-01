В ГД раскрыли, сколько детей погибло с начала СВО из-за агрессии Киева

Более 114 тысяч детей пострадали из-за действий киевского режима, более 300 из них погибли. О таких данных парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
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