В Винницкой области украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией. Отмечается, что запрет на въезд не касается местных жителей, учащихся колледжей и высших учебных заведений, расположенных в пределах указанных районов, а также проезжающих транзитом.