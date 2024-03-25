В Винницкой области украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией. Отмечается, что запрет на въезд не касается местных жителей, учащихся колледжей и высших учебных заведений, расположенных в пределах указанных районов, а также проезжающих транзитом.
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