Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападений бродячих собак на жителей Волгограда

Жители одного из волгоградских населенных пунктов стали жертвами нападений бродячих собак. За последние несколько недель от их агрессии пострадали уже семь человек, одному из которых даже потребовалась медицинская помощь.
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