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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андраде с голом – лучший игрок матча «Зенита» с «Балтикой» с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа

Кевин Андраде получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа за матч «Зенита» против «Балтики» в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

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