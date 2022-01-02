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Шахматы: ростовский вундеркинд Александр Ивченко выиграл путевку в высшую лигу России

Шахматы: ростовский вундеркинд Александр Ивченко выиграл путевку в высшую лигу России

В шахматном клубе «Слонёнок» им. В. М. Канцына, что во Дворце культуры «Ростсельмаш», чествовали юного кандидата в мастера России Александр Ивченко.

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