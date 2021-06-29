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ЦБ Сингапура, МВФ и Всемирный банк запустили инициативу по решению проблем розничных CBDC

ЦБ Сингапура, МВФ и Всемирный банк запустили инициативу по решению проблем розничных CBDC

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) при участии МВФ, ОЭСР, Всемирного банка и Азиатского банка развития запустили конкурс, участникам которого предложено найти решение по 12 вызовам в дизайне розничных национальных цифровых валют (CBDC).

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