ЦБ Сингапура, МВФ и Всемирный банк запустили инициативу по решению проблем розничных CBDC

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) при участии МВФ, ОЭСР, Всемирного банка и Азиатского банка развития запустили конкурс, участникам которого предложено найти решение по 12 вызовам в дизайне розничных национальных цифровых валют (CBDC).
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) при участии МВФ, ОЭСР, Всемирного банка и Азиатского банка развития запустили конкурс, участникам которого предложено найти решение по 12 вызовам в дизайне розничных национальных цифровых валют (CBDC).
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