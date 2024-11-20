ВС проверит требования депозитариев по принудительной конвертации расписок

Верховный суд (ВС) РФ определит границы полномочий российских депозитариев при установлении требований к документам для принудительной конвертации депозитарных расписок, которая проводилась в конце 2022 года.
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