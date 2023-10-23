NI: влияние России в Восточной Европе тревожит Вашингтон

РИАМО - 23 окт. Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный Вашингтону баланс сил в Европе, указал член Национального комитета США по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит, пишет РИА Новости.
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