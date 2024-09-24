Армянин перешел все границы, снимает и выставляет русских девушек в плохом свете: рассказываем

Avia.pro - СМИ Итак, новый герой отечественного интернета – армянин по имени Дилдонян (вполне говорящая фамилия, не правда ли?), который решил внести свою лепту в укрепление межнациональных отношений.
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