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Армянин перешел все границы, снимает и выставляет русских девушек в плохом свете: рассказываем

Армянин перешел все границы, снимает и выставляет русских девушек в плохом свете: рассказываем

Avia.pro - СМИ Итак, новый герой отечественного интернета – армянин по имени Дилдонян (вполне говорящая фамилия, не правда ли?), который решил внести свою лепту в укрепление межнациональных отношений.

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Комментарии
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ГАЛИНА САМСОНОВА
на фото ж---пу отклячил как п--ор
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1 час.
Александр Розов
к туркам его с годовым запасом лубриканта
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1 час.
Дмитрий Бакланов
А при чем тут режиссер. Заказчик и спонсор - avia.pro.
Avia.pro: военные новости, обозрение, СМИ
avia
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27 мин.

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