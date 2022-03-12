Хабиб – о выступлении Диего Санчеса: «Я впечатлен им, спасибо, что присоединился к нам, легенда»

Владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов обратился к бойцу своей лиги Диего Санчесу, уступившему единогласным решением судей Кевину Ли.

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