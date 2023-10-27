Батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу

Усиление Чечни даёт Путину козырь на ближневосточном ТВД Сергей Аксенов Фото: Елена Афонина/ТАСС Глава КЧР Рашид Темрезов наградил орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» пятнадцатилетнего сына главы Чечни Адама Кадырова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии