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Батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу

Батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу

Усиление Чечни даёт Путину козырь на ближневосточном ТВД Сергей Аксенов Фото: Елена Афонина/ТАСС Глава КЧР Рашид Темрезов наградил орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» пятнадцатилетнего сына главы Чечни Адама Кадырова.

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