Табиб беренче сыйныф укучысына нинди прививкалар ясалырга тиешлеген сөйләде

Беренче сыйныфка барган балага берничә прививка ясалырга тиеш. Бу хакта «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш эпидемиологы Дмитрий Лопушов сөйләде.
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