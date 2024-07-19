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Newsmax: Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит выдвижение Харрис

Newsmax: Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит выдвижение Харрис

Обозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин заявил, что глава США Джо Байден, вероятно, выйдет из гонки за президентское кресло, но не поддержит кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на эту должность.

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