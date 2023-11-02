Издатели обратились в Минцифры с просьбой прекратить «уничтожение института подписки»

Союз предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП, объединяет издательские дома «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ», «Толока», «Иванов Монамс медиа» и др.
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