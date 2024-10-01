Razer представила игровые мыши Basilisk V3 35K и V3 Pro 35K с сенсором на 35 000 DPI и RGB-подсвет...

Razer представила игровые мыши Basilisk V3 35K и V3 Pro 35K с сенсором на 35 000 DPI и RGB-подсветкойКомпания Razer сообщила о пополнении серии игровых мышек Basilisk V3 новыми моделями — беспроводной Razer Basilisk V3 Pro 35K и проводной Basilisk V3 35K.