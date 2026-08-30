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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Емельяненко не хочет писать автобиографию: «Плохое писаться не хочется и не будется. А если это не писать, то получится однобоко»

Бывший боец MMA Федор Емельяненко объяснил, почему не хочет заниматься написанием автобиографии. В сентябре Емельяненко исполнится 50 лет.

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