Федор Емельяненко не хочет писать автобиографию: «Плохое писаться не хочется и не будется. А если это не писать, то получится однобоко»

Бывший боец MMA Федор Емельяненко объяснил, почему не хочет заниматься написанием автобиографии. В сентябре Емельяненко исполнится 50 лет.
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