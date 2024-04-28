Змеи вызывают страх у большинства животных на планете — даже такие крупные создания, как слоны, могут в спешке покинуть место при появлении змеи.
10 животных, которых боятся змеи
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Дмитрий Боев
Как ни странно, но не только хищники. Обыкновенные куры лихо расправляются с гадюками, попавшими в курятник: на ногах у кур очень плотная кожа, не прокусываемая змеёй, то же самое касается пера: куры летают плохо, но перья у них тяжёлые и плотные. А реакция у этих птиц природой выработана гораздо более резкая, чем может потребоваться зерноядным в жизни...
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13 час.
Элеонора Коган
Интересные факты.
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10 час.
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