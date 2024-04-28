10 животных, которых боятся змеи

Дмитрий Боев

Как ни странно, но не только хищники. Обыкновенные куры лихо расправляются с гадюками, попавшими в курятник: на ногах у кур очень плотная кожа, не прокусываемая змеёй, то же самое касается пера: куры летают плохо, но перья у них тяжёлые и плотные. А реакция у этих птиц природой выработана гораздо более резкая, чем может потребоваться зерноядным в жизни...