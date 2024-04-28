TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Халява дело приятноеЭмигрантка из Рос...
  • Igor Shumarin
    Есть такие породы кроликов. Помимо фландра - немецкий северный гигант и ризен.Женщина взяла кро...
  • Анатолий Якушев
    Больше всего понравилась последняя картинка с развивающимся китайским флагом на Луне 😜Обратная сторона ...

10 животных, которых боятся змеи

10 животных, которых боятся змеи

Змеи вызывают страх у большинства животных на планете — даже такие крупные создания, как слоны, могут в спешке покинуть место при появлении змеи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Как ни странно, но не только хищники. Обыкновенные куры лихо расправляются с гадюками, попавшими в курятник: на ногах у кур очень плотная кожа, не прокусываемая змеёй, то же самое касается пера: куры летают плохо, но перья у них тяжёлые и плотные. А реакция у этих птиц природой выработана гораздо более резкая, чем может потребоваться зерноядным в жизни...
Ответить
13 час.
Элеонора Коган
Интересные факты.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх