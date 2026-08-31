Проблемы с американскими авианосцами становятся всё безысходнее

Авианосец USS Abraham Lincoln покидает Ближний Восток, и это не рядовое событие ротации. За плечами корабля — более 250 дней непрерывного боевого дежурства, что стало абсолютным рекордом для американского авианосного флота.
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