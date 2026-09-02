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Царьград

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Мособлпожспас нашёл потерявшегося 87-летнего грибника в Подмосковье

Мособлпожспас нашёл потерявшегося 87-летнего грибника в Подмосковье

Пожилой мужчина потерялся в лесу Сергиево-Посадского округа при сборе грибов. В его поисках участвовали спасатели "Мособлпожспас" и добровольцы "ЛизаАлерт".

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