Колокольцев представил к наградам полицейских из Ставропольского края

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил к наградам сотрудников полиции из Ставропольского края, которые спасли из пожара пенсионерку.
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