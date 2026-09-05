«Билет в один конец» за свой счёт: почему депортация мигрантов должна оплачиваться не из нашего кармана

Аргументы недели Цифры, которые недавно озвучил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, звучат как приговор всей системе миграционного контроля.
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Наверное один патрон дешевле билета на самолет???
в Китае осуждённых на смертную казнь заставляют оплатить расстрельный патрон ! если денег нет то заработай на внутренних работах и оплати !
Должен быть простой алгоритм, штраф, деньги на билет , а в случае их отсутствия принудительные работы, и оплата за их организацию.. Не обязательно в колонию. С другой стороны , если по незнанию, или ошибке что-то просрочено было входить в положение, но за счет драустившего нарушение ..
Всех мигрантов и их блгодетелей .... на фронт, на кровавое испытание преданности к россии
Все кликуши должны платить за свои дела. Диаспоры, бизнес ворье, что не умеет обходиться без рабов, лобби парламентское, во главе с затулло и хуйснулым, полицаи, что жрут с рук у диаспор. А никак не бюджет.
"Есть несколько очевидных решений.."
Согласен с камрадами, которые предлагают ПЯТОЕ!!
Мигранту, который не может оплатить депортацию себя и своего семейства, а это может быть и диаспора, и родня в кишлаке, надо помочь в этом: ВРЕМЕННО поселить в специализированном заведении с забором из колючей проволоки и пулеметами на вышках. И пусть зарабатывает кайлом, ибо сложное горнопроходческое (например) оборудование неспециалисту доверить никак нельзя.
Заработает - и давай досвидания.
Всё элементарно просто. Со ВСЕХ мигрантов поголовно брать налог на оплату их депортации.
Почему население России должно из- за них страдать? Сколько болтологии!! Не надо их вообще сюда запускать!!!