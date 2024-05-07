Серийный убийца признался в расправе над четырьмя женщинами: выбрасывал тела на свалку

Обвиняемый в серийном убийстве в Канаде, который, по мнению полиции, избавлялся от своих жертв, выбрасывая некоторых из них на свалку, признался в убийстве четырех женщин из числа коренного населения, а его адвокаты утверждали, что из-за психического расстройства он не несет уголовной ответственности за эти преступления.
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