Серийный убийца признался в расправе над четырьмя женщинами: выбрасывал тела на свалку

Обвиняемый в серийном убийстве в Канаде, который, по мнению полиции, избавлялся от своих жертв, выбрасывая некоторых из них на свалку, признался в убийстве четырех женщин из числа коренного населения, а его адвокаты утверждали, что из-за психического расстройства он не несет уголовной ответственности за эти преступления.