Мы пожимаем плечами, извиняемся и уходим домой?

НИ

Нина Ивлева

Было бы здорово! Вот зашли мы в Европу и заставили всех "гейропецев" нас уважать, с нами считаться... Но это из серии "если бы, да кабы..." Сколько существует Русь, столько и существует вражеский стан, желающей нашей погибели. Мы договариваемся о мирном сосуществовании только на какое-то время. Слишком много алчущих, желающих Россию разграбить, подчинить, поделить. Никогда они с нами не смиряться. У них другие ценности и, похоже, задачи другие. Мы сможем жить спокойно какое-то время, если их всех просто сотрем с лица земли (что они мечтают и с нами сделать) и то несколько человек останется и с веками их будет столько, что опять все будет как сейчас: желание завоевать Россию, раздробить и разорить. Это все произошло на Украине. Наглядный пример.