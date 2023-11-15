Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    Народная пословица гласит: "Бог не Тимошка и видит все, а не немножко". Вот и воздал Бог высокомерным невеждам Англии...Ученый сделал сен...
  • Ed
    Нужно хотя бы вчерне познакомиться с основами царского образования. Так, для справки, минимальное образование по ариф...Володин: надо уче...
  • Aнатолий Райков
    Что самое интересное,в нашем городе живут и испанцы и немцы и украинцы,поляки,евреи и т.д.До сих пор я их знаю и разг...Список сбежавших ...

Мы пожимаем плечами, извиняемся и уходим домой?

Мы пожимаем плечами, извиняемся и уходим домой?

"Альтернативы нет." СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Да, многие критикуют меня, за то, что я придерживаюсь мнения, что после разрушение Украинского Рейха произойдет - прямой конфликт с НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alevtina Baryshnikova
👍
Ответить
1 час.
КузнецовВВ
какие он события разбирает? он разбирает свои хотелки.
Ответить
1 час.
НИ
Нина Ивлева
Было бы здорово! Вот зашли мы в Европу и заставили всех &quot;гейропецев&quot; нас уважать, с нами считаться... Но это из серии &quot;если бы, да кабы...&quot; Сколько существует Русь, столько и существует вражеский стан, желающей нашей погибели. Мы договариваемся о мирном сосуществовании только на какое-то время. Слишком много алчущих, желающих Россию разграбить, подчинить, поделить. Никогда они с нами не смиряться. У них другие ценности и, похоже, задачи другие. Мы сможем жить спокойно какое-то время, если их всех просто сотрем с лица земли (что они мечтают и с нами сделать) и то несколько человек останется и с веками их будет столько, что опять все будет как сейчас: желание завоевать Россию, раздробить и разорить. Это все произошло на Украине. Наглядный пример.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх