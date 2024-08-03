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Суперкубок Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»

«Галатасарай» является действующим чемпионом страны, «Бешикташ» – обладателем Кубка Турции. Суперкубок Турции Галатасарай – Бешикташ Дата проведения 3 августа, 20:45, «Олимпийский стадион Ататюрка» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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