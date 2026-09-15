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Нижегородская правда

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Застройщик и риелтор «нагрели» дольщиков на 342 млн рублей на Бору

На Бору застройщик и риелтор предстанут перед судом за хищение более 340 млн рублей при строительстве многоквартирного дома.

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