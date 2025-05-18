Сталинградский трибунал против европейского рецидива: Россия и Запад на идеологическом фронте Ирина ВальковаПока Россия отмечает 80-летие Великой Победы — одного из величайших подвигов XX века, на Западе всё громче звучат голоса тех, кто предпочёл бы забыть, кто именно остановил нацизм в 1945-м.