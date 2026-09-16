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Аргументы недели

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Звезда «Универа» Рубцова призналась, что два месяца была в тяжёлом состоянии

Звезда «Универа» Рубцова призналась, что два месяца была в тяжёлом состоянии

Осенью многие сталкиваются с хандрой и депрессией. Не исключение и звёзды. Актриса Валентина Рубцова рассказала, как однажды сама оказалась в таком состоянии.

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