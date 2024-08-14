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Царьград

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Губернатор Гусев рассказал о большом количестве сбитых украинских БПЛА под Воронежем

Губернатор Гусев рассказал о большом количестве сбитых украинских БПЛА под Воронежем

В Воронежской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы продолжили уничтожение украинских дронов.Глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа.

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