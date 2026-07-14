Списки кандидатов "Новых людей" на выборы АКЗС заверили в краевом Избиркоме

Партию на выборах в АКЗС представят более 90 кандидатов 10 июля партия "Новые люди" передала в Избирательную комиссию Алтайского края документы на регистрацию списка кандидатов для участия в выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания IX созыва.
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