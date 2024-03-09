Сергей Глазьев поправил Такера Карлсона, похоронившего Америку: Раскрыл маленький секрет

Дмитрий Гурин

"........что США движутся к своему логическому концу - стране осталось жить максимум до конца этого века, а после всё, финал..." ......................... ну до конца этого столетия еще 76 лет а это 2-3 поколения и увеличение гос долга еще на пару сотен триллионов, если конечно к концу века кто то будет покупать эти зеленые фантики. Дай им дьявол дожить до конца этого десятилетия. США может спасти только третья мировая как спасли ее экономику первая и особенно вторая хотя и с большими потерями. Но Вашингтону наплевать на своих граждан которые уже не работать не тем более воевать не умеют, главное кармашки золотом и активами у "вассалов" забить по полной. Потом в Австралию или Новую Зеландию и "залечь на матрасы" до лучших времен.