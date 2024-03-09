Популярный американский журналист Такер Карлсон с трагедией в голосе рассказал о последнем кризисе в США, который приведёт страну к самоуничтожению, подобно Римской империи.
Сергей Глазьев поправил Такера Карлсона, похоронившего Америку: Раскрыл маленький секрет
Комментарии
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Андрей Алферов
Путин чётко заявил, что Россия освобождаясь от колониального однополярного американского мира ведёт мир к многополярности,а значит миру суверенных государств,согласно международному праву, основанному Победителями во ВМВ. Такой миропорядок,где все равны и нет гегемонии кого-либо, это основа жизни всех на планете Земля .
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6 час.
Дмитрий Гурин
"........что США движутся к своему логическому концу - стране осталось жить максимум до конца этого века, а после всё, финал..." ......................... ну до конца этого столетия еще 76 лет а это 2-3 поколения и увеличение гос долга еще на пару сотен триллионов, если конечно к концу века кто то будет покупать эти зеленые фантики. Дай им дьявол дожить до конца этого десятилетия. США может спасти только третья мировая как спасли ее экономику первая и особенно вторая хотя и с большими потерями. Но Вашингтону наплевать на своих граждан которые уже не работать не тем более воевать не умеют, главное кармашки золотом и активами у "вассалов" забить по полной. Потом в Австралию или Новую Зеландию и "залечь на матрасы" до лучших времен.
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3 час.
Вадим Лебедев
Все так любят заглядывать в будущее и говорить что когда будет...
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2 час.
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