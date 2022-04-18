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Бандеровцы на службе Ми-6

Бандеровцы на службе Ми-6

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА «Новости», опубликованном 11 апреля, рассказал: «Украина после прихода к власти Зеленского отдана, так сказать, под опеку спецслужб англичан, Ми-6 очень плотно, серьезно занимается… .

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