Бандеровцы на службе Ми-6

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА «Новости», опубликованном 11 апреля, рассказал: «Украина после прихода к власти Зеленского отдана, так сказать, под опеку спецслужб англичан, Ми-6 очень плотно, серьезно занимается… .