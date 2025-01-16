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Царьград

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В России запустили льготную ипотеку для чиновников

В России запустили льготную ипотеку для чиновников

В эксперименте участвуют 90 сотрудников из пяти различных государственных ведомств.В России продолжается внедрение экспериментальной программы льготного ипотечного кредитования для государственных служащих.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Они мало воруют. Так ещё льготную ипотеку.Это вообще без предел
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19 час.

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