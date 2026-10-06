«Возможно, это потому, что потребители предпочитают наши смартфоны». После анонса iPhone Duo продажи Pura X Max резко выросли

Ю Чэндун считает, что появление конкурента помогло привлечь дополнительное внимание покупателей к необычному складному форм-фактору Huawei Huawei зафиксировала резкий рост спроса на складной Pura X Max после выхода первого складного смартфона Apple — iPhone Duo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым