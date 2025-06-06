«Индиана» вела в счете по ходу первого матча в общей сложности 0,3 секунды

«Индиана» отставала в счете на протяжении всех 48 минут матча. С 1998 года только четыре команды побеждали в матче плей-офф, когда вели в счете меньше 30 секунд: «Сперс» в 2-й игре финала Запада в 1999-м (10 секунд), «Даллас» – в 5-м матче первого раунда в 2001-м (30 секунд), «Лейкерс» в 4-м матче финала Запада в 2002-м (13 секунд) и «Индиана» в 1-м матче финала 2025 (0,3 секунды).
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