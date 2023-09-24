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Малкин о «Питтсбурге»: «Сейчас мы сильнее, чем в прошлом сезоне. Цель – выход в плей-офф, победа в каждой игре»

В сезоне-2022/23 клуб впервые с 2006 года не вышел в плей-офф.  «Я думаю, что сейчас мы сильнее, чем в прошлом году.

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