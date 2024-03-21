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Хорошее кино с возрастом: какие тайны «Рублева» раскрыл сын Тарковского

Хорошее кино с возрастом: какие тайны «Рублева» раскрыл сын Тарковского

Как снимался один из главных шедевров мирового кино — «Андрей Рублев» Андрея Тарковского? Сколько версий фильма существовало? И как проходила его новейшая реставрация? Об этом решил рассказать сын великого режиссера, причем в формате документальной ленты.

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