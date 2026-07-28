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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ведомости» узнали о планах властей разграничить трудовые и нетрудовые отношения

«Ведомости» узнали о планах властей разграничить трудовые и нетрудовые отношения

Власти и бизнес готовят документ, который позволит разграничить трудовые и нетрудовые отношения, так как сейчас нет единого подхода, который использовали бы контрольные органы во время проверок, рассказали источники «Ведомостей».

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