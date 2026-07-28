«Ведомости» узнали о планах властей разграничить трудовые и нетрудовые отношения

Власти и бизнес готовят документ, который позволит разграничить трудовые и нетрудовые отношения, так как сейчас нет единого подхода, который использовали бы контрольные органы во время проверок, рассказали источники «Ведомостей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)